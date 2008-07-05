Экс-глава Нафтогаза может стать послом Украины в Туркменистане
16:59, 05 июля 2008Политика
740 0
Запрос на агреман отправили - СМИ
Министерство иностранных дел Украины две недели назад направило в МИД Туркменистана запрос на получение агремана (согласия принять послом) бывшим главой НАК «Нафтогаз Украины» Алексеем ИВЧЕНКО.
Об этом сообщает газета "Зеркало недели" (№25 (704) 5-11 июля 2008).
По информации издания, чтобы получить официальное подтверждение или опровержение этой информации, редакция обратилась с официальным запросом в МИД Украины.
В ответ на запрос МИД сообщило: «Согласно пункту 5 ст. 106 Конституции Украины и Закона Украины «О дипломатической службе», Чрезвычайный и Полномочный посол Украины назначается Президентом Украины».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter