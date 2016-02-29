Великобритания в ООН призвала Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт сегодня на заседании Совбеза ООН.

По его словам, за последний период наблюдается положительный обмен заложниками между Украиной и боевиками.

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«Призываем Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев, в том числе и тех, которые находятся в России и незаконно аннексированном Крыму. Надежда Савченко и Олег Сенцов в этом списке», - заявил он.

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«Мы также подтверждаем, что все заложники и незаконно задержанные лица в этом кризисе вокруг Украины должны быть освобождены согласно Минским договоренностям», - добавил британский дипломат.