Зварич чувствует себя очень счастливым человеком

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что Роман ЗВАРИЧ, назначенный 4 августа на должность министра юстиции Украины, поможет правительству найти новые формы сотрудничества с другими ветвями власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, представляя Р.ЗВАРИЧА работникам Минюста.

«Я надеюсь, что Р.ЗВАРИЧ, как специалист с определенным мировым опытом, будет направлять министерство на сотрудничество с правительством и другими ветвями власти», - сказал премьер.

Он подчеркнул необходимость обеспечения плодотворного сотрудничества с парламентом и эффективной подготовки законопроектов. Среди главных задач Министерства юстиции В.ЯНУКОВИЧ видит, в частности, и вопрос развития гражданского общества.

В свою очередь, Р.ЗВАРИЧ отметил, что чувствует себя очень счастливым человеком, поскольку до этого единственное ощущение счастья, которые было в его жизни, было от сотрудничества с работниками Министерства юстиции во время его предыдущего пребывания в должности министра. «Могу заверить, что если правительство будет опираться на Минюст, то работа правительства будет безукоризненной», - выразил убеждение Р.ЗВАРИЧ.