В Европарламенте выразили готовность сотрудничать с Радой с целью улучшения ее работы

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в понедельник в Европейском парламенте в рамках "украинской недели".

По словам Кокса, его просят "тем или иным образом продолжать эту работу". "Я счастлив это делать. Я не могу себя назначить сам, это должен сделать парламент в Брюсселе. Пройдет много обсуждений, но ответ, в принципе, будет "да", и мой ответ, в принципе, также "да", - сказал политик.

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Как известно, в понедельник Кокс представил доклад по внутренней реформе и повышению институциональной состоятельности Верховной Рады Украины.