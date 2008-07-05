В МИД возмутились унижениями укранцев в Германии

Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству Германии ноту с требованием разобраться в инциденте, произошедшем с группой украинских граждан, которые возвращались через ФРГ из сезонных работ в Испании.

Об этом сообщает газета "Зеркало недели" в №25 (704) 5-11 июля 2008 со ссылкой на заявление директора консульского департамента МИД Украины Сергея ПОГОРЕЛЬЦЕВА.

По информации издания, украинские граждане были задержаны, подвержены унизительным обыскам, оштрафованы и депортированы.

«В нем содержится требование к немецкой стороне провести тщательное служебное расследование относительно фактов, изложенных в вышеупомянутых жалобах, с целью восстановления справедливости, привлечения виновных должностных лиц к ответственности, а также для возвращения украинским гражданам изъятых денег и возможного снятия запрета на их въезд в Шенгенскую зону», - проинформировал дипломат.

МИД Украины также инициировал обсуждение инцидента с высшими чиновниками Европейского Союза. В частности, сотрудники Представительства Украины при ЕС встретились с руководителем отдела визовой политики генерального директората юстиции, свободы и безопасности Еврокомиссии Йоганнесом де КЕСТЕРОМ и сотрудниками генерального директората внешних отношений Еврокомиссии.

«Во время этой встречи нашим партнерам из Еврокомиссии была вручена нота представительства, в которой выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны по поводу грубого нарушения прав граждан Украины и унижения их человеческого достоинства представителями правоохранительных органов Германии», - сообщил С.ПОГОРЕЛЬЦЕВ.

В свою очередь Йоганнес де КЕСТЕР сообщил, что его подразделение разделяет обеспокоенность украинской стороны в связи с упомянутым инцидентом. Что же касается мер, предпринятых немецкой полицией, то, по мнению представителя ЕК, они были неадекватными и грубо нарушили права и свободы украинских граждан.