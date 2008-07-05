Кабмин поставил точку в бюджете, и возвращаться к нему не будет
14:17, 05 июля 2008Политика
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Пинзеник его еще "причешет"...
Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.
При этом он отметил, что к документу еще есть достаточно много предложений, которые будут рассмотрены Министерством финансов в рабочем порядке. Вместе с тем министр подчеркнул, что сегодняшнее решение об утверждении документа Кабмином окончательное, и больше этот законопроект не будет рассматриваться на заседании правительства.
В то же время В.ПИНЗЕНИК не стал прогнозировать, будет ли этот законопроект передан в Верховную Раду именно сегодня.
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