У Ющенко обиделись на Тимошенко - ей не интересно мнение Президента

В Секретариате Президента считают, что правительство не учло позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО в вопросе внесения изменений в бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил сегодня журналистам руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что на понедельник, 7 июля, на 9.00 Президент назначил совещание с участием премьер-министра и экономического блока правительства для обсуждения вопроса изменений в бюджет, и это совещание не отменено.

Вместе с этим, учитывая, что сегодня правительство решило все-таки утвердить изменения в бюджет, то, по его мнению, это свидетельствует о том, что позиция Президента по данному вопросу правительству «уже не интересна». (Премьер Юлия ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что Кабмин на сегодняшнем заседании планирует утвердить изменения в государственный бюджет 2008 года и в это же день подать документ в Верховную Раду – УНИАН).

Кроме того, Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день до сих пор у правительства и Нацбанка нет согласованной позиции по макропоказателям. В частности, по его словам, правительство прогнозирует рост цен производителей в 2008 году 24,6%, в то время как сегодня этот показатель составляет 24,2%.

В свою очередь НБУ, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, называет минимальным такой показатель на уровне 30%, причем с условием, что дополнительные поступления в бюджет будут идти на покрытие его дефицита, а не на решение социальных вопросов.

Кроме того, Р.ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент считает проект изменений в бюджет, предложенный правительством, социально перегруженным. В частности, на его взгляд, необоснованно переносится срок повышения зарплат с 1 ноября на 1 сентября 2008. «Тратить 1,3 млрд. грн. на то, чтобы перенести этот срок на 2 месяца, нет оснований», - подчеркнул Р.ЖУКОВСКИЙ.

Кроме того, он отметил, что правительство не учло предложений Президента по сбалансированию финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» (на эти цели необходимо сумму в 1 млрд. грн. - УНИАН), по увеличению финансирования армии и предоставлению дешевых кредитов на жилье.

Вместе с этим Р.ЖУКОВСКИЙ заявил, что Секретариат Президента будет предлагать внести изменения в проект документа в ходе его рассмотрения в комитетах Верховной Рады.