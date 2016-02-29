Более 30 сотрудников СБУ были арестованы за взяточничество и работу в интересах спецслужб РФ

"За последние 8 месяцев более 30 сотрудников СБУ были арестованы за взяточничество или за работу против своей Родины в интересах российских спецслужб", - цитирует Ткачука Украинская правда.

"Так же много преступников арестовывали и в других правоохранительных и государственных органах. Поэтому мы не можем говорить, что добровольческое движение имеет иммунитет от проникновения туда вражеской агентуры", - отметил представитель СБУ.

Читайте такжеВ СБУ рассказали об еще одном деле против "азовца" Краснова, открытом в 2014 году

Как известно, в понедельник на брифинге Ткачук рассказал, что, по версии следствия, арестованный глава гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов работал на российскую сторону.

"Краснов находится на связи с ФСБ с 2014 года. На последней встрече в Беларуси он с российским куратором обсуждали вопросы использования взрывчатки", - сказал Ткачук.

Кроме того, по словам Ткачука, Краснов передал российской стороне списки полка "Азов".