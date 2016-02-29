Более 30 сотрудников СБУ были арестованы за взяточничество и работу в интересах спецслужб РФ
За 8 месяцев арестованы более 30 сотрудников Службы безопасности. Об этом сообщил на брифинге в понедельник руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук во время брифинга.
"За последние 8 месяцев более 30 сотрудников СБУ были арестованы за взяточничество или за работу против своей Родины в интересах российских спецслужб", - цитирует Ткачука Украинская правда.
"Так же много преступников арестовывали и в других правоохранительных и государственных органах. Поэтому мы не можем говорить, что добровольческое движение имеет иммунитет от проникновения туда вражеской агентуры", - отметил представитель СБУ.
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Как известно, в понедельник на брифинге Ткачук рассказал, что, по версии следствия, арестованный глава гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов работал на российскую сторону.
"Краснов находится на связи с ФСБ с 2014 года. На последней встрече в Беларуси он с российским куратором обсуждали вопросы использования взрывчатки", - сказал Ткачук.
Кроме того, по словам Ткачука, Краснов передал российской стороне списки полка "Азов".