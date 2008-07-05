Богатырева хочет немедленно осваивать Черноморский шельф

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА убеждена, что неотложное освоение Черноморского шельфа предупредит угрозу национальной безопасности государства в энергетической сфере.

Об этом она заявила в своей статье для газеты "Зеркало недели" (№ 25 (704) 5-11 июля 2008 года).

«Неотложное освоение углеводородного потенциала континентального шельфа Черного моря позволит уже в ближайшее время предупредить существующую угрозу национальной безопасности Украины в энергетической сфере», - заявила Р.БОГАТЫРЕВА .

Секретарь СНБО также отметила, что неотложное освоение шельфа позволит избежать критической зависимости Украины от поставок углеводородов из одного источника - Российской Федерации.

«Так, только по консервативной, то есть на основе жестких фактов, оценке мировых и национальных специалистов, потенциальные запасы углеводородов на шельфе составляют 1,6 млрд. тонн условного топлива», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом она отметила, что национальные возможности при разработке континентального шельфа почти не используются, поскольку государственным компаниям не хватает надлежащих финансовых и технико-технологических ресурсов для осуществления такого масштабного проекта.