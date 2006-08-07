Рудьковский надеется на профессиональную солидарность Януковича

Сегодня вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ представил новоназначенного министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО коллективу министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, А.КЛЮЕВ поблагодарил экс-министра транспорта и связи Виктора БОНДАРЯ за проделанную им работу и вручил ему грамоту Кабинета Министров Украины за личный вклад в развитие транспортной отрасли Украины за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как в свою очередь отметил В.БОНДАРЬ, сегодня впервые происходит прозрачная процедура передачи власти. «Мне не стыдно за то время, которое я провел в Министерстве… И надеюсь, что новое руководство продолжит все те начинания, которые были при моем руководстве», - сказал В.БОНДАРЬ.

Н.РУДЬКОВСКИЙ пообещал, что под его руководством министерство воплотит все те планы, которые были намечены ранее. «Транспорт должен быть тем органом, который будет заводить темп всей экономики», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Также он выразил надежду, что «с таким молодым коллективом мы продолжим работу, начатую ранее». Также Н.РУДЬКОВСКИЙ добавил, что «сегодня транспорт имеет уникальную возможность… Премьер-министр тоже в прошлом бывший транспортник, и, я думаю, мы будем иметь его поддержку».

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Социалистической партии Украины Н.РУДЬКОВСКИЙ был назначен министром транспорта и связи 4 августа.