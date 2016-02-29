Прокуратура обжалует условно-досрочное освобождение Лозинского
Прокуратура Киевской области обжалует решение Бориспольского горрайонного суда о применении условно-досрочного освобождения в отношении бывшего народного депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"На наш взгляд, достоверно не установлено, что Лозинский в течение отбывания наказания в колонии добросовестно относился к трудовым обязанностям и не имел дисциплинарных нарушений, как считает суд. А поэтому обжалуем решение в апелляционном порядке”, - отметили в прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, принимая решение относительно Лозинского, суд учел "закон Савченко", по которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за 2.
В целом до окончания срока наказания остается 1 год 11 месяцев и 8 дней.
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Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.
В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Олийныка. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил наказание Лозинскому до 10 лет заключения.
25 февраля 2016 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области решил условно-досрочно выпустить Лозинского на свободу.