Прокуратура обжалует условно-досрочное освобождение Лозинского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"На наш взгляд, достоверно не установлено, что Лозинский в течение отбывания наказания в колонии добросовестно относился к трудовым обязанностям и не имел дисциплинарных нарушений, как считает суд. А поэтому обжалуем решение в апелляционном порядке”, - отметили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, принимая решение относительно Лозинского, суд учел "закон Савченко", по которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за 2.

В целом до окончания срока наказания остается 1 год 11 месяцев и 8 дней.

Читайте такжеПортнов рассказал об инициаторах "закона Савченко", по которому освобожден Лозинский

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Олийныка. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил наказание Лозинскому до 10 лет заключения.

25 февраля 2016 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области решил условно-досрочно выпустить Лозинского на свободу.