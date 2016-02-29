Заявивший о выходе из ББП нардеп Фирсов рассказал о планах АП лишить его и Чумака мандатов

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Фирсов, недавно заявивший о выходе из БПП, ссылаясь на информацию своих коллег, близких к АП.

Он отметил, что это собираются сделать якобы за инакомыслие и критику.

"Стратегии выбраны разные. Найти на нас какой-либо компромат не смогли, а наша критика и наши позиции власть очень раздражают. Кононенко в бешенстве, ищет разные возможности, чтобы закрыть рот неугодным", - отметил Фирсов.

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Кроме того, нардепу стало известно, что отбирать мандат будут пытаться якобы руками Охендовского. "И уж он-то конечно очень рад мне отомстить, поскольку я неоднократно поднимал на фракции и в СМИ вопрос о необходимости его увольнения, о его работе на Януковича и участии в фальсификациях выборов", - рассказал Фирсов.

"Политика - это борьба! И я буду продолжать бороться. Хотя за мандат - не держусь. Иначе бы не выходил из фракции БПП. Конечно, я понимал, что и Охендовский, и Кононенко не упустят случая мне отомстить", - добавил депутат.

Поговорил с одним из своих коллег, близких к АП. По его информации, там принято решение лишить депутатских мандатов меня... Опубликовано Egor Firsov 29 февраля 2016 г.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Фирсов решил выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", объяснив это своим возмущением ситуацией, сложившейся в политикуме вокруг своего коллеги Игоря Кононенко, которого называет коррупционером и "неприкосновенной персоной в нашей стране".