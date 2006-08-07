Янукович создаст спецподразделение по надзору за Луценко

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым создать при Кабинете Министров специальное подразделение, которое будет отвечать за продолжение реформирования Министерства внутренних дел Украины и координировать его работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, представляя руководящему составу МВД Украины руководителя этого ведомства Юрия ЛУЦЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что «мы с вами отработаем модель отношений Кабинета Министров и МВД». «Я бы хотел, Юрий Витальевич, - отметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО, - чтобы вы вместе со мной отработали такую модель подразделения в Кабинете Министров, которое будет работать с МВД».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, это подразделение, среди прочего, необходимо для того, чтобы искать определенные пути решения вопросов, в том числе и в регионах, включая систему информационного обеспечения, которая должна быть сформирована на самом современном уровне для того, чтобы наиболее эффективно бороться с преступностью. В контексте сказанного В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Кабмин сделает все от него зависящее, чтобы эта информационная система заработала в ближайшее время.

Представляя Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что 4 августа Верховная Рада утвердила решение о назначении нового состава правительства, в котором министром внутренних дел назначен Юрий ЛУЦЕНКО. «Я считаю, нет необходимости зачитывать биографию министра внутренних дел, поскольку она присутствующим известна», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, заметив при этом, что «у нас с Юрием Виталььевичем есть определенная история отношений политических…». Однако, по мнению премьера, во время переговоров они «нашли понимание». В контексте сказанного В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Нам нужно сотрудничать… Это наш общий долг».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, для более эффективной работы МВД необходимо подготовить и провести реформу этого ведомства, используя международный опыт. «Сроки будем определять сообща, с комитетами ВР будем работать сообща», - пообещал премьер.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «работа, сделанная (министерством, до того как он был опять избран премьер-министром – УНИАН), она будет изучаться». При этом премьер подчеркнул, что никто не собирается делать каких-то категорических выводов. «Мы эти выводы будем делать сообща», - заметил глава правительства.

«Я буду советоваться с Юрием Витальевичем, - продолжил В.ЯНУКОВИЧ, - по поводу внедрения специальной структуры в составе Кабмина, которая будет фактически переходной моделью отношений Кабинета министров и МВД». По словам В.ЯНУКОВИЧА, это необходимо для того, чтобы «мы ничего не разрушили, что построено и эффективно работает, а, наоборот, эффективно и прогнозируемо использовали все объемы реформирования».

В конце своего выступления, обращаясь к руководству МВД, премьер сказал: «Есть определенный опыт в моей жизни отношений с правоохранительными органами… Я вам скажу, что мне удалось таким образом и систему изучить, и людей… Я вижу в этом зале много знакомых людей… Будем и систему изучать, и сотрудничать…».