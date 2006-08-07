Луценко попросил у Януковича денег

Новоназначенный министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заверил премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, что будет работать на этом посту с целью «очистить общество от криминального элемента».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня во время представления его В.ЯНУКОВИЧЕМ перед руководящим составом ведомства.

«Я готов работать с тем же целями, с той же энергией, с которой начинал работать министром год назад», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заверив при этом, что «сачковать, прятаться, перестраховываться - никогда не имел такой привычки, и иметь не буду в дальнейшем”. Ю.ЛУЦЕНКО пообещал, что будет работать честно, ответственно перед обществом. “Намерен сделать самое главное дело - очистить общество от криминального элемента», - отметил министр.

Обращаясь к представителям СМИ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «назначение меня в правительство национального компромисса происходило в неоднозначных условиях, историю и причины такого решения я объясню журналистам позднее». (УНИАН: ранее Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно заявлял, что не намерен работать в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА).

Говоря о своих отношениях как министра внутренних дел с новыми членами правительства, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что речь «идет о служебных отношениях». При этом он заверил, что в своей работе будет продолжать курс на очистку органов МВД от предателей, а также в последующем всячески предотвращать “возможную партизацию” милиции.

Кроме того, среди приоритетов работы МВД Ю.ЛУЦЕНКО называет предоставление как можно большего веса борьбе с экономической преступностью, распространением наркотиков, незаконной миграцией и вопросам землепользования.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ, отметил, что для последующей более эффективной работы МВД Кабмин должен увеличить бюджет ведомства, в том числе в вопросах, касающихся материального обеспечения кадрового состава ведомства.

Ю.ЛУЦЕНКО также сказал, что МВД для повышения эффективности своей работы планирует завершить формирование единой информационной системы, «что даст возможность выйти на новый уровень борьбы с преступностью».

К проблемным вопросам деятельности ведомства Ю.ЛУЦЕНКО отнес недостаточное законодательное обеспечение, которое, по его словам, ограничивает, в частности сотрудников ГАИ, в возможностях должным образом бороться с нарушителями правил дорожного движения.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что возглавляемое им ведомство настаивает на передаче ему функций подследственности от прокуратуры. «МВД за эту задачу готово отвечать и профессионально, и политически», - подчеркнул он.