Партию регионов подловили на лицемерии

Партия регионов должна заявить о необходимости выведения с территории Украины Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, анализируя конституционные инициативы Партии регионов.

“Партия регионов выступает за закрепление в Конституции Украины внеблокового статуса нашего государства. Я не верю в искренность таких намерений этой политической силы. Потому что внеблоковость требует выведения иностранной военной базы с территории Украины – речь идет о Черноморском флоте РФ. Я не видел ни одного заявления Партии регионов на этот счет”, - пояснил свою точку зрения Ю.РУБАН.

Эксперт также проанализировал инициативу Партии регионов по поводу предоставления русскому языку статуса второго государственного в Украине.

“Судя по тексту проекта Основного Закона от Партии регионов, можно сделать вывод, что вряд ли тезисы о введении русского языка как второго государственного получают поддержку у нынешнего состава Верховной Рады, и “регионы” это прекрасно понимают. В действительности, это такой себе пропагандистский, агитационный ход, сделанный накануне вероятных внеочередных парламентских выборов. В связи с этим, Партия регионов хочет “подстраховать” свой избирательный блок и мобилизовать избирателей”, - отметил Ю.РУБАН.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов 1 июля презентовала проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Этим законопроектом предусмотрено закрепить в Конституции внеблоковый статус Украины, а также невозможность размещения на территории государства военных баз других стран и предоставить русскому языку статус государственного.