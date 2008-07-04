Тимошенко говорит, что хлеб в Киеве пекут друзья Черновецкого

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отложил повышение цены на хлеб в столице, потому что знает, что это решение не сойдет ему с рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Он знает, что это не сойдет с рук, поэтому сейчас и отложил (повышение цен на хлеб)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что о проблеме рентабельности производства хлеба заговорили только после выборов мэра столицы, а до выборов об этом никто не говорил.

При этом премьер подчеркнула, что хлебопекарские предприятия находятся в собственности у приближенных к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ друзей.

Как сообщал УНИАН, 3 июля руководство открытого акционерного общества «Хлеб Киева» (в составе которого ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлын») заявило, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

3 июля была создана рабочая группа по изучению вопроса подорожания хлеба и проблем хлебопекарной отрасли, в состав которой вошли представители КГГА, депутаты Киевсовета, а также руководители хлебопекарных предприятий.

Сегодня, 4 июля, начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской госадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что повышения цен на социальные сорта хлеба в Киеве 7 июля не будет. В то же время он подтвердил, что хлеб таки подорожает.