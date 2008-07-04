У Луценко уже готовы побить горшки с Нашей Украиной?

Нардеп от НУ-НС Олесь Доний не исключает возможности перехода Народной самообороны в оппозицию. «Мы должны хорошо подумать, надо ли сохранять союзнические отношения с людьми, сознательно давящими на членов депутатской группы», - заявил нардеп в комментарии УНИАН.

У Дония складывается впечатление, что совпадение по времени решения Апелляционного суда Киева, который отменил решение Радянского райсуда, подтверждающее гражданство Жвании и заявление лидера НУ-НС Вячеслава Кириленко с просьбой к премьеру Юлии Тимошенко отозвать из ВР представление на назначение Давида Жвании главой антимонопольного комитета – не случайное совпадение обстоятельств.

«Эти события не будут способствовать консолидации фракции, а лишь подтолкнут к отделению Народной самообороны. Большинство членов фракции не воспринимают таких действий против Жвании, поэтому это обострит отношения между ними и небольшой группой, сориентированной исключительно на Президента», - заявил Доний.

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