Дело Жвании: политическое давление или судебная справедливость?

Вчера апелляционный суд столицы принял решение, направленное на лишение гражданства Украины народного депутата, одного из членов, создателей и финансистов Народной самообороны Давида Жвании. Что это – последнее грозное предупреждение Банковой или Жвания действительно потерял гражданство? Если потерял, то что стало главной причиной: политическая самостоятельность Народной самообороны или слухи о Жвании в контексте отравления Президента и заявления Давида Важаевича, мол, отравления не было? Какой будет политическая судьба бывшего президентского друга Жвании, а также его соратника и однопартийца, министра внутренних дел Юрия Луценко? Что сделает Луценко, если Верховный Суд подтвердит вчерашнее решение апелляционного суда: отберет паспорт у Жвании или подаст в отставку? Как будет реагировать на это решение фракция “Нашей Украины” – Народной самообороны? Случайно ли заявление лидера “Нашей Украины” Вячеслава Кириленко об отзыве Жвании из кандидатов на должность Антимонопольного комитета прозвучало сразу же после решения суда?

Обо всем этом мы спросили у экспертов и политиков.

Олесь Доний, народный депутат (НУ–НС, депутатская группа Народной самообороны): НАРОДНАЯ САМООБОРОНА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В ОППОЗИЦИЮ

Гражданства Жванию еще никто не лишил. Было отменено решение Радянского суда 1999 года. В результате той судебной процедуры Давид Жвания получил позитивное решение о предоставлении ему гражданства. Сейчас готовится апелляция в Верховный Суд. Судебное разбирательство еще не завершено. Политическая подоплека этого дела очевидна и для политиков, и для простых граждан. Каждый знает, как тяжело проходят судебные процессы. А когда ни с того ни с сего начинают пересматриваться судебные решения, принятые девять лет назад, это выглядит странно.

Второй момент, который тоже выглядит странно: при Президенте Ющенко Жвания не только становился депутатом, за подписью Президента Жвания назначался министром. Он, соответственно, проходил проверку специальных органов, СБУ. Тогда надо отправлять в отставку руководство СБУ, которое в свое время сознательно дезинформировало Президента о законности получения гражданства.

Это выглядит как целенаправленное и согласованное действие силовых органов по дискредитации, а затем и политического давления на политика, позволяющего себе говорить неприятные вещи.

Даже Кучма в свое время не решился лишить Жванию гражданства, хотя такие предложения ему поступали. Кучма, рассмотрел это дело, но не дал ему ход. Не знаю почему – считал ли он такой шаг нецелесообразным с политической точки зрения или не нашел документальных свидетельств для этого.

Наша фракция рассматривала этот вопрос еще несколько недель назад. Все выступления, звучавшие на заседание фракции, сводились к тому, что это политический заказ, политическое давление. Фракция приняла решение направить заявление в адрес Президента с целью прекратить политическое давление. Ее председатель Вячеслав Кириленко получил соответствующее поручение фракции.

Поэтому его вчерашнее заявление об отзыве кандидатуры Жвании с должности председателя АМК выглядело странно.

Эти события не будут способствовать консолидации фракции, а лишь подтолкнут к отделению Народной самообороны. Большинство членов фракции не воспринимают таких действий против Жвании, поэтому это обострит отношения между ними и небольшой группой, сориентированной исключительно на Президента.

У меня такое впечатление, что это делается намеренно, чтобы фракция не консолидировалась.

Я не знаю, что сделает министр Луценко, если Верховный Суд все-таки подтвердит решение апелляционного суда. Министр должен выполнять судебные решения. Но на заседании группы мы серьезно будем обсуждать, что делать дальше.

Я не исключаю возможности перехода Народной самообороны в оппозицию. Мы должны хорошо подумать, надо ли сохранять союзнические отношения с людьми, сознательно давящих на членов депутатской группы.

Виктор Небоженко, политолог: У ЛУЦЕНКО СЕГОДНЯ САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР ЗА ВСЮ ЕГО КАРЬЕРУ Я считаю, что это антигуманная акция со стороны нашего суда. Даже если Жвания сумел простимулировать мелких украинских чиновников и сделать себе украинское гражданство, то это поднимает престиж страны. Это же как хорошо, что богатые грузины искренне хотят иметь наше гражданство, финансировать национально-демократическое движение.

Теперь другой богач, который захотел бы найти себе пристанище в Восточной Европе, не приедет в Украину, потому что его постигнет судьба Жвании.

Это событие – сильный удар по Луценко. Потому что при живом министре внутренних дел Жвания не может сохранить украинское гражданство. Это какой-то парадокс... Ну не может быть так: народный депутат, один из авторов Майдана и Помаранчевой революции, один из тех, кто входил в легендарный список друзей Президента, – за несколько минут теряет гражданство. Думаю, может, это что-то ненастоящее, может, Президент еще обнимется из Жванией со слезами на глазах – по законам христианской морали?

Здесь сработал целый комплекс причин... Думаю, творческий подход Жвании к делу отравления Президента сыграл выдающуюся роль. Это, а не появление и излишняя самостоятельность Самообороны, построенной по принципу БЮТ – когда один человек, харизматичный министр внутренних дел, замещает целую организацию. Настоящие технологические “самобороны” – от Польши до Мексики и Грузии – формировались иначе...

Жвания в свободной трактовке сюжета с отравлением вернулся к версии прежней власти – с вариантом самоотравления. Даже если он имел свои аргументы, то должен был бы двадцать раз взвесить, какими будут последствия его заявления.

При нынешнем Президенте у Жвании не будет политического будущего. Сейчас он может или вступить в открытую конфронтацию, или переждать период влияния Ющенко.

У Луценко сегодня самый тяжелый выбор за всю карьеру. Или он должен сказать, что Жвания его друг, и он верит ему больше, чем Президенту, и подать заявление об отставке, или сделать вид, что украинский суд самый справедливый суд в мире... Не исключено, что Луценко займет третью позицию: ничего не знаю – ничего не слышал, – но это сильно ударит по его политической судьбе.

Вадим Карасев, политолог: ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РАСКОЛЬНИКОВ ПРОХОДИТ

Жвания может реально потерять гражданство Украины. Это серьезный сигнал, показывающий серьезность намерений тех, кто находится внутри судебной власти и вне ее. Если раньше Жвания рассматривал это как плохую шутку, то сегодня такие намерения выглядят совершенно серьезно.

Что касается ухода Народной самобороны от Президента, то она давно от него ушла – уж в день досрочных выборов, 30 сентября.

Лишение Жвании гражданства может стать серьезным ударом по Народной самообороне как самостоятельному политическому проекту и наиболее искреннему, хотя и младшему, партнеру БЮТ в так называемой коалиции пропрезидентских сил. Потому что Жвания – это криейтор, спонсор и мотор Народной самообороны (Луценко – публичное воплощение этого проекта).

Жвания – это типаж политического раскольника, такие раскольники были востребованы последние пять лет... Но сегодня все идет к тому, что политическая сцена становится более спокойной, прогнозируемой, отпадает необходимость в повышенной мобилизации масс. И таким психологическим типажам просто не будет места на политической сцене, независимо от того – лишают их гражданства или нет.

Казус Жвании – это определенным образом символ уходящей политической эпохи, признак смены политических типажей и школы актерского мастерства.

В этой истории все наложилось друг на друга – и история с отравлением, и попытка сыграть самостоятельную игру, а также попытка Жвании сконструировать собственную политическую игру уже на президентских выборах. Луценко мог бы принять участие в президентских выборах, и на чьей стороне играли бы Жвания с Луценко, – один Бог знает.

Кризис партийно-политической поддержки Президента связан с падением рейтинга “Нашей Украины”, противоречиями в “Нашей Украины”, что в значительной мере объясняется позицией Народной самообороны и лично Жвании. Луценко теперь дожен решить: в состоянии ли он быть в активной политической игре без Жвании, или же подтвердятся слова недругов Луценко о том, что он – не более чем проект Жвании.

Маша Мищенко