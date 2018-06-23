Дело Жвании: политическое давление или судебная справедливость?
Народная самооборона может перейти в оппозицию... У Луценко сегодня самый тяжелый выбор за всю его карьеру... Время политических раскольников проходит... Экспертные оценки
Вчера апелляционный суд столицы принял решение, направленное на лишение гражданства Украины народного депутата, одного из членов, создателей и финансистов Народной самообороны Давида Жвании. Что это – последнее грозное предупреждение Банковой или Жвания действительно потерял гражданство? Если потерял, то что стало главной причиной: политическая самостоятельность Народной самообороны или слухи о Жвании в контексте отравления Президента и заявления Давида Важаевича, мол, отравления не было? Какой будет политическая судьба бывшего президентского друга Жвании, а также его соратника и однопартийца, министра внутренних дел Юрия Луценко? Что сделает Луценко, если Верховный Суд подтвердит вчерашнее решение апелляционного суда: отберет паспорт у Жвании или подаст в отставку? Как будет реагировать на это решение фракция “Нашей Украины” – Народной самообороны? Случайно ли заявление лидера “Нашей Украины” Вячеслава Кириленко об отзыве Жвании из кандидатов на должность Антимонопольного комитета прозвучало сразу же после решения суда?
Обо всем этом мы спросили у экспертов и политиков.
Олесь Доний, народный депутат (НУ–НС, депутатская группа Народной самообороны): НАРОДНАЯ САМООБОРОНА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В ОППОЗИЦИЮ
НАРОДНАЯ САМООБОРОНА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В ОППОЗИЦИЮ
Гражданства Жванию еще никто не лишил. Было отменено решение Радянского суда 1999 года. В результате той судебной процедуры Давид Жвания получил позитивное решение о предоставлении ему гражданства. Сейчас готовится апелляция в Верховный Суд. Судебное разбирательство еще не завершено. Политическая подоплека этого дела очевидна и для политиков, и для простых граждан. Каждый знает, как тяжело проходят судебные процессы. А когда ни с того ни с сего начинают пересматриваться судебные решения, принятые девять лет назад, это выглядит странно.
Второй момент, который тоже выглядит странно: при Президенте Ющенко Жвания не только становился депутатом, за подписью Президента Жвания назначался министром. Он, соответственно, проходил проверку специальных органов, СБУ. Тогда надо отправлять в отставку руководство СБУ, которое в свое время сознательно дезинформировало Президента о законности получения гражданства.
Это выглядит как целенаправленное и согласованное действие силовых органов по дискредитации, а затем и политического давления на политика, позволяющего себе говорить неприятные вещи.
Даже Кучма в свое время не решился лишить Жванию гражданства, хотя такие предложения ему поступали. Кучма, рассмотрел это дело, но не дал ему ход. Не знаю почему – считал ли он такой шаг нецелесообразным с политической точки зрения или не нашел документальных свидетельств для этого.
Наша фракция рассматривала этот вопрос еще несколько недель назад. Все выступления, звучавшие на заседание фракции, сводились к тому, что это политический заказ, политическое давление. Фракция приняла решение направить заявление в адрес Президента с целью прекратить политическое давление. Ее председатель Вячеслав Кириленко получил соответствующее поручение фракции.
Поэтому его вчерашнее заявление об отзыве кандидатуры Жвании с должности председателя АМК выглядело странно.
Эти события не будут способствовать консолидации фракции, а лишь подтолкнут к отделению Народной самообороны. Большинство членов фракции не воспринимают таких действий против Жвании, поэтому это обострит отношения между ними и небольшой группой, сориентированной исключительно на Президента.
У меня такое впечатление, что это делается намеренно, чтобы фракция не консолидировалась.
Я не знаю, что сделает министр Луценко, если Верховный Суд все-таки подтвердит решение апелляционного суда. Министр должен выполнять судебные решения. Но на заседании группы мы серьезно будем обсуждать, что делать дальше.
Я не исключаю возможности перехода Народной самообороны в оппозицию. Мы должны хорошо подумать, надо ли сохранять союзнические отношения с людьми, сознательно давящих на членов депутатской группы.
Виктор Небоженко, политолог: У ЛУЦЕНКО СЕГОДНЯ САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР ЗА ВСЮ ЕГО КАРЬЕРУ
У ЛУЦЕНКО СЕГОДНЯ САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР ЗА ВСЮ ЕГО КАРЬЕРУЯ считаю, что это антигуманная акция со стороны нашего суда. Даже если Жвания сумел простимулировать мелких украинских чиновников и сделать себе украинское гражданство, то это поднимает престиж страны. Это же как хорошо, что богатые грузины искренне хотят иметь наше гражданство, финансировать национально-демократическое движение.
Теперь другой богач, который захотел бы найти себе пристанище в Восточной Европе, не приедет в Украину, потому что его постигнет судьба Жвании.
Это событие – сильный удар по Луценко. Потому что при живом министре внутренних дел Жвания не может сохранить украинское гражданство. Это какой-то парадокс... Ну не может быть так: народный депутат, один из авторов Майдана и Помаранчевой революции, один из тех, кто входил в легендарный список друзей Президента, – за несколько минут теряет гражданство. Думаю, может, это что-то ненастоящее, может, Президент еще обнимется из Жванией со слезами на глазах – по законам христианской морали?
Здесь сработал целый комплекс причин... Думаю, творческий подход Жвании к делу отравления Президента сыграл выдающуюся роль. Это, а не появление и излишняя самостоятельность Самообороны, построенной по принципу БЮТ – когда один человек, харизматичный министр внутренних дел, замещает целую организацию. Настоящие технологические “самобороны” – от Польши до Мексики и Грузии – формировались иначе...
Жвания в свободной трактовке сюжета с отравлением вернулся к версии прежней власти – с вариантом самоотравления. Даже если он имел свои аргументы, то должен был бы двадцать раз взвесить, какими будут последствия его заявления.
При нынешнем Президенте у Жвании не будет политического будущего. Сейчас он может или вступить в открытую конфронтацию, или переждать период влияния Ющенко.
У Луценко сегодня самый тяжелый выбор за всю карьеру. Или он должен сказать, что Жвания его друг, и он верит ему больше, чем Президенту, и подать заявление об отставке, или сделать вид, что украинский суд самый справедливый суд в мире... Не исключено, что Луценко займет третью позицию: ничего не знаю – ничего не слышал, – но это сильно ударит по его политической судьбе.
Вадим Карасев, политолог: ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РАСКОЛЬНИКОВ ПРОХОДИТ
ВРЕМЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РАСКОЛЬНИКОВ ПРОХОДИТ
Жвания может реально потерять гражданство Украины. Это серьезный сигнал, показывающий серьезность намерений тех, кто находится внутри судебной власти и вне ее. Если раньше Жвания рассматривал это как плохую шутку, то сегодня такие намерения выглядят совершенно серьезно.
Что касается ухода Народной самобороны от Президента, то она давно от него ушла – уж в день досрочных выборов, 30 сентября.
Лишение Жвании гражданства может стать серьезным ударом по Народной самообороне как самостоятельному политическому проекту и наиболее искреннему, хотя и младшему, партнеру БЮТ в так называемой коалиции пропрезидентских сил. Потому что Жвания – это криейтор, спонсор и мотор Народной самообороны (Луценко – публичное воплощение этого проекта).
Жвания – это типаж политического раскольника, такие раскольники были востребованы последние пять лет... Но сегодня все идет к тому, что политическая сцена становится более спокойной, прогнозируемой, отпадает необходимость в повышенной мобилизации масс. И таким психологическим типажам просто не будет места на политической сцене, независимо от того – лишают их гражданства или нет.
Казус Жвании – это определенным образом символ уходящей политической эпохи, признак смены политических типажей и школы актерского мастерства.
В этой истории все наложилось друг на друга – и история с отравлением, и попытка сыграть самостоятельную игру, а также попытка Жвании сконструировать собственную политическую игру уже на президентских выборах. Луценко мог бы принять участие в президентских выборах, и на чьей стороне играли бы Жвания с Луценко, – один Бог знает.
Кризис партийно-политической поддержки Президента связан с падением рейтинга “Нашей Украины”, противоречиями в “Нашей Украины”, что в значительной мере объясняется позицией Народной самообороны и лично Жвании. Луценко теперь дожен решить: в состоянии ли он быть в активной политической игре без Жвании, или же подтвердятся слова недругов Луценко о том, что он – не более чем проект Жвании.
Маша Мищенко