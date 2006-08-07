Депутат Гирнык доказывает, что он не слон

14:14, 07 августа 2006
Политика
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Голосовала его карточка

Народный депутат, член фракции «Наша Украина», председатель Ивано-Франковской областной организации Конгресса украинских националистов Евгений ГИРНЫК отрицает сообщение в СМИ, что он голосовал за правительство Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске в офисе партийной организации.

«Это вызывает интерес, и я расскажу эту историю. - отметил народный депутат. - Дело в том, что я покинул зал Верховной Рады еще до голосования за премьера ЯНУКОВИЧА. Я понял, что это будет его триумф, цветы, аплодисменты и все такое, поэтому не хотелось присутствовать, быть униженным при этой процедуре».

Е.ГИРНЫК утверждает, что, «покинул зал, и в телекадрах было видно, как я вышел из зала, я не голосовал, и это зафиксировано в электронной системе «Рада».

О голосовании за правительство он сообщил следующее: «Я покинул зал в половине двенадцатого ночи, отсутствовал в зале, и утром (в субботу, 5 августа) поехал домой (в Ивано-Франковск). И только вчера стало известно, что моя фамилия числится среди тех, кто голосовал за правительство”.

По словам Е.ГИРНЫКА, он сегодня утром выяснял ситуацию, “мои помощники в Киеве выясняют: или это ошибка системы “Рада” или кто-то из коллег воспользовался моей карточкой. Я не забрал с собой карточку. На этот счет я написал заявление: если это подтвердится, чтобы мой голос “за” голосования за правительство не засчитывался».

«Я попал в ситуацию, в которой должен доказывать, что я не слон и, очевидно, за это должен извиниться, - отметил Е.ГИРНЫК. - Я никогда не собирался голосовать за ЯНУКОВИЧА и за его правительство также. Я не просматривал результатов голосования за правительство. Знаю точно, что никто из «Нашей Украины» от Ивано-Франковской области не голосовал за правительство».

Справка УНИАН. Во время голосования в ВР постановления о назначении В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром Е.ГИРНЫК, согласно информации, размещенной на официальном сайте ВР, отсутствовал. В то же время Е.ГИРНЫК, как свидетельствуют данные поименного голосования, размещенные на сайте ВР, проголосовал “за” постановление “О формировании состава Кабинета Министров”, которым был утвержден состав нового правительства.

 

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