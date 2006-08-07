Депутаты Кушнарёв и Каракай предлагают новый закон о референдуме

Народные депутаты Украины от Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ и Юрий КАРАКАЙ предлагают принять новый закон «О всеукраинском референдуме».

Об этом говорится в сообщении депутата Ю.КАРАКАЯ, переданном УНИАН.

В соответствии с сообщением, решение подать на рассмотрение парламента новый проект закона “О всеукраинском референдуме” вызван тем, что действующий закон, принятый 3 июля 1991 года, является очень рамочным и противоречивым.

“Как результат – за 16 лет независимости референдумом воспользовались всего один раз – когда 1 декабря 1991 года украинцы практически единодушно подтвердили свою волю иметь собственное государство”, - отмечается в сообщении депутата Ю.КАРАКАЯ.

Подготовленный проект закона состоит из 186 страниц, 14 разделов и 102 статей и определяет правовые принципы, вопрос организации и порядок проведения всеукраинского референдума.

“Принятие этого закона позволит на практике реализовать конституционную норму, согласно которой единственным источником власти в Украине является народ”, - подчеркивает депутат.

Законопроект дает определение понятию референдум, определяет, когда может быть проведен референдум, а также четко регламентирует все действия, связанные с проведением референдума.