Климкин объяснил, когда Украина будет судиться с Россией по поводу Крыма

"Мы координируем международно-правовую аргументацию. Уже несколько исков предоставлено. Кроме того, у нас есть конвенция о запрете финансирования терроризма. По ее логике, сначала мы провели двусторонние консультации. Затем мы подаем в Арбитраж. Если Россия отказывается от этого, то идем в Международный суд. Такая же логика будет по морскому праву", - заявил Климкин в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

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Кроме того, по его словам, возвращение Крыма состоит из двух базовых частей - политико-дипломатической и информационной. Первая часть плана - политико-дипломатическая: это поддержка единства и солидарности с Украиной цивилизованного мира, поддержка политики непризнания оккупации Крыма и поддержка санкций в отношении России. Второй элемент стратегии - информационный.

"Жители Крыма находятся под бешеной пропагандой, мы должны им показать нашим примером, что их будущее - в европейской демократической Украине", - говорит министр.