Ющенко проходит медицинские консультации
13:10, 07 августа 2006Политика
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Об этом сообщила пресс-секретарь Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проходит плановые медицинские консультации.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО, планируется, что на этой неделе В.ЮЩЕНКО отбудет в Крым, где будет работать в своей летней резиденции, проведет ряд встреч с руководством автономии, посетит ряд населенных пунктов.
О графике работы Президента пресс-служба будет сообщать дополнительно.
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