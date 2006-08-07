Ющенко проходит медицинские консультации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проходит плановые медицинские консультации.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО, планируется, что на этой неделе В.ЮЩЕНКО отбудет в Крым, где будет работать в своей летней резиденции, проведет ряд встреч с руководством автономии, посетит ряд населенных пунктов.

О графике работы Президента пресс-служба будет сообщать дополнительно.