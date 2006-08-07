Генпрокуратура опровергает информацию Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины опровергает информацию о наличии в своем производстве уголовного дела в отношении бывшего руководителя СБУ Александра ТУРЧИНОВА и его заместителя Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По словам ее сотрудников, «ничего подобного у нас нет».

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 5 августа заявила, что против членов фракции БЮТ А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА возбуждены уголовные дела.

По ее словам, «не прошло еще суток с момента прихода новой власти, но поняли они твердо, что пока мы живы и работоспособны, пока наша команда способна противостоять – они не смогут никогда по-настоящему овладеть Украиной".

"Поэтому выделили первых двух человек – Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА, кстати, КОЖЕМЯКИН – это молодой и талантливый генерал СБУ, которого уволили вместе с ТУРЧИНОВЫМ (из СБУ), потому что порядочность была несовместима с некоторыми планами людей при власти", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Именно против них сегодня первый удар. Именно против них возбуждены уголовные дела и именно по ним сейчас собираются подать представления в Верховную Раду о лишении их неприкосновенности", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, А.ТУРЧИНОВ был председателем СБУ с февраля по сентябрь 2005 г. А.КОЖЕМЯКИН был начальником подразделения борьбы с международным терроризмом ГУ СБУ. Сейчас они оба депутаты Верховной Рады по списку БЮТ.