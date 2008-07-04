Литвин побывал в исправительной колонии
Призывает принять закон об амнистии
Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН призывает народных депутатов принять закон Украины “Об амнистии”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения исправительной колонии №85 в Киевской области.
По словам В.ЛИТВИНА, на следующей пленарной неделе он будет предлагать народным депутатам “взять перерыв в выяснении отношений” и принять закон “Об амнистии”.
При этом лидер фракции напомнил, что этот законопроект не набрал достаточного количества голосов депутатов на минувшей пленарной неделе, но он все же предлагает вернуться к его рассмотрению.
“Это необходимо для того, чтобы каждый, кого он касается, получил надежду на изменение жизненной ситуации”, - сказал В.ЛИТВИН.
Также он выразил мнение, что необходимо разработать законопроект, который регламентировал бы порядок адаптации бывших осужденных к жизни на свободе.
Кроме того, после осмотра производства в колонии В.ЛИТВИН высказался за целесообразность внесения изменений в законодательство, которые позволяли бы пенитенциарным заведениям оставлять половину заработанного на таких производствах на решение своих проблем.