Литвин побывал в исправительной колонии

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН призывает народных депутатов принять закон Украины “Об амнистии”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения исправительной колонии №85 в Киевской области.

По словам В.ЛИТВИНА, на следующей пленарной неделе он будет предлагать народным депутатам “взять перерыв в выяснении отношений” и принять закон “Об амнистии”.

При этом лидер фракции напомнил, что этот законопроект не набрал достаточного количества голосов депутатов на минувшей пленарной неделе, но он все же предлагает вернуться к его рассмотрению.

“Это необходимо для того, чтобы каждый, кого он касается, получил надежду на изменение жизненной ситуации”, - сказал В.ЛИТВИН.

Также он выразил мнение, что необходимо разработать законопроект, который регламентировал бы порядок адаптации бывших осужденных к жизни на свободе.

Кроме того, после осмотра производства в колонии В.ЛИТВИН высказался за целесообразность внесения изменений в законодательство, которые позволяли бы пенитенциарным заведениям оставлять половину заработанного на таких производствах на решение своих проблем.