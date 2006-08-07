Ющенко еще продолжает работать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО продолжает работать в соответствии со своим рабочим графиком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Об отпуске главы государства будет сообщено позднее, В.ЮЩЕНКО планирует провести его со своей семьей, говорится в сообщении.

Пресс-служба просит следить за официальными сообщениями пресс-службы Президента.

Как сообщали сегодня некоторые СМИ, Президент Украины отбыл на отдых в Крым и вернется в Киев, вероятно, накануне Дня Независимости.