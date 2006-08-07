Ющенко еще продолжает работать
12:19, 07 августа 2006Политика
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Об отпуске главы государства будет сообщено позднее
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО продолжает работать в соответствии со своим рабочим графиком.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Об отпуске главы государства будет сообщено позднее, В.ЮЩЕНКО планирует провести его со своей семьей, говорится в сообщении.
Пресс-служба просит следить за официальными сообщениями пресс-службы Президента.
Как сообщали сегодня некоторые СМИ, Президент Украины отбыл на отдых в Крым и вернется в Киев, вероятно, накануне Дня Независимости.
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