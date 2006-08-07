В Крым опять идут корабли НАТО
11:19, 07 августа 2006Политика
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Обучения «Blackseafor» будут продолжаться до 22 августа
В порт Севастополя прибудут иностранные военные корабли. Это состоится в рамках международных обучений «Blackseafor», которые будут продолжаться до 22 августа.
Отряды быстрого реагирования проведут условные антитеррористические операции, отработают навыки спасания судов и подводных лодок.
Группу «Blackseafor» создали 5 лет назад. Украина, Россия, Грузия, Болгария, Румыния и Турция (последние три страны являются членами НАТО) таким образом заботятся о безопасности Черного моря. Специалисты рассматривают «Blackseafor» как альтернативу украинско-американским учениям «Sea Breeze», проведение которых приостановили из-за массовых акций протеста в Феодосии.
Обком со ссылкой на НТН
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