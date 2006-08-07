”Пора” призывает Тимошенко не вести дискуссию типа «дурак - сам дурак»

Гражданская партия “Пора” считает, что оппозиция должна жестко контролировать деятельность новой помаранчево-голубой власти.

Об этом идет речь в комментарии члена политсовета “Поры” Андрея ЮСОВА, переданном УНИАН пресс-службой партии.

«В ближайшее время в Украине должна сформироваться системная гражданская оппозиция, действия которой будут базироваться не на личностном противостоянии старых политиков, а на жестком общественном контроле над деятельностью новой помаранчево-голубой власти и борьбе конкретных программных принципов» – считает А.ЮСОВ.

«Сегодня мы обращаемся к нашим коллегам по оппозиции с идеей отойти от критики широкой коалиции просто за то, что она «широкая», или Президента за предательство своих избирателей. Данные факты очевидны и не подлежат серьезной дискуссии. Политическая дискуссия не должна вестись категориями типа «дурак - сам дурак», а если уже и «дурак», то объяснить почему», - отметил А.ЮСОВ.

Он убежден, что оппозиция должна “донести до избирателей истину, ведь многие из них, наверняка, были введены в заблуждение красивыми выступлениями на телевидении или фальшивыми поцелуями политиков. Наша задача сегодня - доступно объяснить людям, почему такой политический сценарий является пагубным для развития экономики, малого и среднего бизнеса и национальных интересов в целом».