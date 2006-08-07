Президент выбрался на отдых
10:42, 07 августа 2006Политика
634
В Киев Ющенко вернется накануне Дня Независимости
Президент Виктор Ющенко отправился на отдых в Крым.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-служба президента.
В Крыму Ющенко отдыхает в официальной резиденции и вернется в Киев, вероятно, накануне Дня Независимости.
В то же время в пресс-службе не смогли уточнить, поехал ли президент на отдых вместе со своей семьей или один.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter