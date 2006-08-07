Президент выбрался на отдых

Президент Виктор Ющенко отправился на отдых в Крым.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-служба президента.

В Крыму Ющенко отдыхает в официальной резиденции и вернется в Киев, вероятно, накануне Дня Независимости.

В то же время в пресс-службе не смогли уточнить, поехал ли президент на отдых вместе со своей семьей или один.