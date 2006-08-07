Ющенко назначил двух новых губернаторов

Тексты указов размещены на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Ивана ПЛАЧКОВА председателем Одесской областной государственной администрации, Вадима ЧЕРНЫША - председателем Кировоградской областной государственной администрации. Тексты соответствующих указов главы государства от 3 августа размещены на официальном сайте Президента. Как сообщал УНИАН, И.ПЛАЧКОВ с февраля 2005 года занимал должность министра топлива и энергетики, еще раньше возглавлял "Киевэнерго". В.ЧЕРНЫШ до назначения губернатором Кировоградской области занимал должность заместителя председателя Кировоградской ОГА.

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