Ющенко назначил двух новых губернаторов
09:38, 07 августа 2006Политика
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Тексты указов размещены на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Ивана ПЛАЧКОВА председателем Одесской областной государственной администрации, Вадима ЧЕРНЫША - председателем Кировоградской областной государственной администрации.
Тексты соответствующих указов главы государства от 3 августа размещены на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, И.ПЛАЧКОВ с февраля 2005 года занимал должность министра топлива и энергетики, еще раньше возглавлял "Киевэнерго".
В.ЧЕРНЫШ до назначения губернатором Кировоградской области занимал должность заместителя председателя Кировоградской ОГА.
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