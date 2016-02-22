Бессмертный о переговорах по Донбассу: они находятся "ниже ватерлинии"

Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный, передает "Апостроф".

По его словам, в таких условиях невозможно говорить о каком-либо прогрессе в выполнении Минских соглашений. О выборах на неконтролируемой территории также говорить рано, пока там не установлен мир.

"Мы находимся не на нулевой отметке, а ниже нее. До "нулевой отметки" я называю реализацию компонента по безопасности и освобождение заложников. Сейчас эти условия не выполнены, а значит, мы находимся ниже ватерлинии", - подчеркнул Бессмертный.

Читайте такжеВ Минске нам напрямую заявляют, что правительства нет - БессмертныйРанее сегодня Бессмертный прокомментировал позицию террористов в рамках политического диалога по Минских соглашениям. Так, боевики настаивают на амнистии, проведении выборов, полном контроле за так называемой "народной милицией", а также соответствующей территорией.