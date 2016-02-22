Представитель Украины в контактной группе рассказал о влиянии Кремля на позицию боевиков по переговорам

Так представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный прокомментировал позицию террористов в рамках политического диалога по Минских соглашениям, передает "Апостроф".

"Фактически, на сегодняшний день, они сформировали квазигосударство. А процесс, о котором вы говорите, это легитимизация. Если бы им удалось добиться решения вопроса внешнего наблюдения, они бы без участия Украины провели собственные выборы", - отметил он.

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Кроме того, Бессмертный рассказал, что главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не принимают каких-либо политических решений без указания Кремля, а также фактически не участвуют в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Все, что делается этими людьми, по смыслу, способу и времени происходит так, как им сказали в Кремле", - говорит он.

Ранее Бессмертный заявлял, что переговоры контактной группы в Минске постоянно заходят в тупик, так как наши оппоненты буквально смеются, что в Украине нет правительства, а политики занялись очередной борьбой.