Акция протеста на Майдане не прекратится до увольнения Януковича

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция под лозунгом "Победа или смерть".

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, Украинская народная партия, УНА-УНСО, Партия "Свобода" и розовая "Пора" не намерены сворачивать свои палатки, пока Виктор ЯНУКОВИЧ не будет снят с должности премьер-министра.

Участники акции "Майдан-2006", которая проходит на площади Независимости в Киеве, также требуют роспуска Верховной Рады, отмены Закона о выборах по партийным спискам, снятия депутатской неприкосновенности, люстрации государственных служащих и формирования национально-патриотической власти.

Как пояснил корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ один из участников акции, вопрос о выражении недоверия Президенту пока не ставится и требования начать процедуру импичмента пока нет. Участница акции Анна ПОПОВИЧ приехала на Майдан из Яремчи, возмущенная "предательством МОРОЗА". Она также полагает, что решение подать кандидатуру ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра Президент принял под чьим-то влиянием или под давлением.

В настоящее время в палаточном городке на Майдане постоянно находится более 50 человек. К акции присоединяются киевляне и люди, которые приезжают из регионов.

Как сообщили корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ участники акции, проблем с правоохранительными органами у них в настоящее время нет. Представители милиции просто следят за общественным порядком в районе расположения палаточного городка так же, как и во всех остальных местах.