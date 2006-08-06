Тимошенко неприятно поражена составом правительства Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет персональный состав нового правительства «поражающим».

Об этом лидер БЮТ сказала в интервью радио «Свобода».

«Я могу сказать, что сектор, который связан с транспортом (министром транспорта и связи в новом правительстве назначен представитель СПУ Николай РУДЬКОВСКИЙ – УНИАН), возглавил человек, который никогда в жизни не видел транспорта, кроме только, когда билет покупал. И многие другие вещи», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Характеризуя персональный состав правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, лидер БЮТ отметила, что он «поражающий».

По ее словам, «господин БОЙКО, который занял кресло руководителя Минтоплива и энергетики, до этого был руководителем НАК «Нафтогаз Украины». Я не буду говорить об уголовных делах, Бог с ним, но он был как раз инициатором и одним из теневых отдаленных соучредителей «РосУкрЭнерго», которую потом унаследовала команда Президента, и которая, кстати, привела (и эта компания, и весь этот проект) к повышению цены на газ почти вдвое. И как следствие сегодня повышаются все тарифы для населения».

В этом контексте она добавила: «просто чтобы люди, которые сегодня получают новые счета за воду, газ, свет, а также, я думаю, вскоре будут получать за тепло и горячую воду, знали, что господин БОЙКО был вблизи источников создания компании «РосУкрЭнерго», которая привела именно к тому, что вы имеете сегодня такие счета на коммунальные услуги».

Лидер БЮТ также отметила, “что любого человека удивит приход к власти в Кабмине, в финансовую сферу (первым вице-премьером-министром, министром финансов в новом правительстве назначен Николай АЗАРОВ – УНИАН), того человека, который стоял во главе отмывания всего налога на добавленную стоимость, который возмещали по фиктивному несуществующему экспорту».

«Только за 2004 год мы представили в прокуратуру документов, когда я была премьер-министром, почти на 5 миллиардов гривен. Этот человек сегодня возглавил весь финансовый сектор», - заметила лидер БЮТ.

Она также рассказала: «Я себя поймала на мысли, когда объявили состав правительства, что меня уже мало чем можно удивить. Практически, это невозможно. Не знаю, может еще бы Чикотило неплохо выглядел в Министерстве образования, это неплохо было бы... Но думаю, и существующий состав также поражающий».