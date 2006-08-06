Тимошенко верит, что БЮТ выдержит испытания репрессиями и деньгами

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО верит, что ее политическая сила выдержит испытания и деньгами, и репрессиями.

Об этом она сказала в интервью радио «Свобода».

На вопрос журналиста, на сколько депутатов может уменьшиться фракция БЮТ, учитывая то, что шесть представителей фракции проголосовали за избрание лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что испытание только начинается.

«Мы завершили прошлый парламентский созыв шестнадцатью народными депутатами, которые удержались от всего. Затем численность нашей фракции возросла до 129-ти человек, которые не проходили испытания ни властью, ни деньгами, ни оппозицией, ничем. И сегодня это испытание начинается”, - сказала лидер БЮТ.

При этом она добавила: “Многие люди подходили ко мне из нашей фракции и говорили, что либо на детей начинают давить и предлагать войти в эту коалицию, либо предлагают от 5 до 7 миллионов долларов за то, чтобы народные депутаты вошли в коалицию, либо бизнес предлагают, либо предлагают забрать бизнес. Собственно, весь спектр кнутов и пряников».

«И для меня, - продолжила дальше Ю.ТИМОШЕНКО, - например, является понятной позиция. Пришел человек, который работал или маленьким мелким бизнесменом, или где-то даже на государственной службе, и здесь неожиданно ему предлагают 5-7 миллионов долларов заработать за один час”.

При этом она отметила, что ее политическая сила и она лично изменили мнение. «Я считала и считаю, что большой и особенно теневой бизнес не может одновременно быть руководством страны. В этом первый главный и чрезвычайно опасный для Украины вопрос. То, что сегодня политика, если ее использовать как бизнес, становится самым прибыльным бизнесом, в этом нет вопросов. И если мы говорили о том, что миллиард долларов Донецкая политическая группа уже влила в политику, то, безусловно, они начнут отрабатывать эти вложения не теряя ни часа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она выразила надежду, что “эта так называемая группа, которая пришла, долго не продержится. Потому что они даже часа не смогут продержаться, чтобы не покрывать свои расходы и расходы на все эти политические, я бы сказала, коалиции”.

“Я думаю, именно их действия, которые направлены на то, чтобы быстро и в достаточно большом объеме заработать, просто покажут сущность этой политической силы в стране”, - отметила лидер БЮТ. На замечание журналиста, что, мол, политики “уже многому научились и, по крайней мере, не будут спешить”, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: “Я тоже так думала, когда пришла первая команда к власти”. По ее словам, она считала, что “ребята хотя бы год выдержат поработать на народ”. “Я вам скажу, что инстинкты выше здравого смысла, они начали работать через неделю. Эти будут делать то же”, - предположила Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что БЮТ не допустит “ни шага их там, где они будут перенаправлять финансовые потоки к себе, а не обществу”.