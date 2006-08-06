БЮТ уже отработал 4 пути роспуска парламента

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко утверждает, что ее политическая сила разработала несколько вариантов, которые приведут к досрочным парламентским выборам.

Об этом она заявила в эфире Радио "Свобода" в субботу вечером.

"Сегодня, после того, как произошла эта политическая трагедия, наша команда уже минимум 4 пути отработала, которые приведут к досрочным парламентским выборам", - сказала Тимошенко.

"Я не думаю, что стране три года, а не дай Бог пять лет до парламентских выборов, нужно будет ждать в этой беспросветной коррупции, в этом беспросветном тупике. Такого не будет", - подчеркнула она.

"Я убеждена в том, что будут досрочные парламентские выборы. Я убеждена, что страна снимет с себя это "иго" значительно раньше, чем состоятся президентские выборы", - подчеркнула лидер БЮТ.

Украинская правда