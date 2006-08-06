Представителей Нашей Украины могут вытеснить из правительства

В распределении должностей в новом правительстве не выдержан пропорциональный принцип.

Как передает “5 канал”,об этом заявил народный депутат из фракции “Наша Украины” Рефат ЧУБАРОВ в эфире “5 канала”, отметив, что представители “Нашей Украины”, которые вошли в новое правительство, в ближайшее время будут вытеснены.

“Можно сегодня говорить о том, что с самого начала есть недопонимание. Действительно, я здесь согласен с господином ЗВАРИЧЕМ в том, что чувствуется определенный дисбаланс при формировании правительства с точки зрения представительства в нем политических партий”, - в частности сказал Р.ЧУБАРОВ.

При этом представитель Партии регионов, народный депутата Василий ГОРБАЛЬ считает, что “Наша Украина” должна быть довольна тем количеством должностей, которые она получила в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, “никаких попыток или мотивов относительно выдавливания, как вы сказали, представителей “Нашей Украины” из правительственной команды нет и не будет, что касается дисбаланса, то, учитывая количество поддержки и весомость поддержки, которая состоялась в зале от “Нашей Украины” (за избрание В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром проголосовали 30 представителей “Нашей Украины” – УНИАН), я думаю, что “Наша Украина” должна быть просто довольна тем количеством должностей, которые она получила в правительстве, количеством должностей, которые они получили в комитетах Верховной Рады”, - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Роман ЗВАРИЧ 5 августа заявил, что не исключает, что может отказаться от своей должности в правительстве. По данным источников в «Нашей Украине», подобные решения могут принять и другие нашеукраинцы, которые стали министрами.

5 августа ВР утвердила состав нового Кабинета министров во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В частности членами нового правительства от “Нашей Украины” стали:

министр культуры Игорь ЛИХОВЫЙ;

министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО;

министр по делам семьи, детей и молодежи Юрий ПАВЛЕНКО;

министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА;

министр юстиции Р.ЗВАРИЧ.