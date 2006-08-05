Тимошенко: новая власть готовит заговор против Турчинова и Кожемякина

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новая власть собирается внести представление в Верховную Раду о лишении депутатской неприкосновенности Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Об этом она сообщила сегодня в эфире совместного проекта радио "Свобода” и “Нашего радио” программы “Звуки життя: Дійова особа”.

“Не прошло еще суток с момента прихода новой власти, но поняли они твердо, что пока мы живы и работоспособны, пока наша команда способна противостоять – они не смогут никогда по-настоящему овладеть Украиной. Поэтому выделили первых двоих – Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно против А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА “сегодня первый удар. Именно против них возбужденны уголовные дела и именно по ним сейчас собираются подать представление в Верховную Раду о лишении их неприкосновенности”. Как утверждает Ю.ТИМОШЕНКО, этим членам БЮТ инкриминируются “такие вещи, о которых, собственно, не знает никто. Потому что суд, который хотел разобраться, что инкриминируют, не смог получить от Генеральной прокуратуры ни одной бумажки”.

«Но по слухам, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО, – это вопросы, связанные с прослушиванием, с некачественным оформлением уголовных дел, то есть, собственно, что смогли насосать из пальца – то и делается”.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракции БЮТ, бывший председатель СБУ Александр ТУРЧИНОВ и его экс-заместитель Андрей КОЖЕМЯКИН проходят в нескольких уголовных делах как свидетели. В пресс-службе Генеральной прокуратуры в апреле 2006 года уточнили, что одно из этих дел – дело о незаконном прослушивании высоких должностных лиц (в этом деле признаны пострадавшими экс-секретарь СНБО Петр ПОРОШЕНКО и экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ).

Другое дело – возбужденное прокуратурой 24 марта по факту уничтожения сотрудниками СБУ документов оперативно-розыскного дела, заведенного на российского бизнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, который якобы причастен к компании “РосУкрЭнерго”.

В то же время возбуждение Генпрокуратурой этого второго дела в Печерском суде Киева признано незаконным.