Яценюк приехал на заседание фракции БПП

20:57, 15 февраля 2016
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк приехал на заседание парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Фото УНИАН

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в БПП.

По данным издания, заседание фракции началось в 18:00.

Около 20:00 Яценюк начал отвечать на вопросы депутатов.

Перед этим позицию фракции выслушал президент Петр Порошенко, заседание продолжается в Администрации президента.

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