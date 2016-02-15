Яценюк приехал на заседание фракции БПП

Премьер-министр Арсений Яценюк приехал на заседание парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в БПП. По данным издания, заседание фракции началось в 18:00. Около 20:00 Яценюк начал отвечать на вопросы депутатов. Перед этим позицию фракции выслушал президент Петр Порошенко, заседание продолжается в Администрации президента. Читайте такжеПарубий исключил рассмотрение завтра в Раде постановления о недоверии Кабмину Яценюка

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