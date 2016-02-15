Яценюк приехал на заседание фракции БПП
20:57, 15 февраля 2016Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк приехал на заседание парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".
Яценюк сейчас встречается с фракцией БПП / Фото УНИАН
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в БПП.
По данным издания, заседание фракции началось в 18:00.
Около 20:00 Яценюк начал отвечать на вопросы депутатов.
Перед этим позицию фракции выслушал президент Петр Порошенко, заседание продолжается в Администрации президента.
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