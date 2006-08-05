Кто защитит интересы Ющенко

Крымская организация Всеукраинского общественного объединения "Антикриминальный выбор", почетным членом которой является Юрий ЛУЦЕНКО, просит общественно-политические силы не делать спекуляций из назначения Ю.ЛУЦЕНКО главой МВД в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил руководитель Крымской организации ВОО "Антикриминальный выбор" Владимир ПРАВДИВЕЦ.

"Не надо делать спекуляций из этого назначения, Юрий ЛУЦЕНКО не был представлен как квота от какой-либо политической силы, назначение главы МВД - прерогатива Президента", -отметил В.ПРАВДИВЕЦ.

Кроме того, лидер Крымской организации ВОО "Антикриминальный выбор" передал УНИАН обращение к СМИ, в котором, в частности, сказано: "Президента покинули все: Юля, Украинская народная партия, многие члены фракции "Наша Украина" и другие. ЛУЦЕНКО всегда заявлял, что он солдат Президента и что он будет до конца отстаивать его интересы". Как говорится в обращении крымского "Антикриминального выбора", назначение Ю.ЛУЦЕНКО главой МВД было прерогативой Президента и "никак не связано с торгами "Нашей Украины", СПУ, КПУ и "Регионов".

Кроме того, в обращении к журналистам сказано, что, "обладая высоким рейтингом доверия, Юрий ЛУЦЕНКО сможет обеспечить поддержание правопорядка в стране", которая, по мнению "Антикриминального выбора", пойдет "на очередной передел собственности".

В.ПРАВДИВЕЦ выразил надежду, что отделения "Антикриминального выбора" в других регионах Украины поддержат данное обращение.