Партия регионов свернула палаточный городок у ВР

Сторонники Партии регионов свернули палаточный городок под Верховной Радой.

Как сообщает “5 канал”, около шестисот его жителей разъезжаются по домам. Руководители лагеря сегодня следили за свертыванием последних палаток.

Партия регионов заверяет, что поврежденные митингующими газоны в Мариинском парке будут полностью восстановлены.

Как сообщал УНИАН, сторонники Партии регионов установили свои палатки в поддержку антикризисной коалиции 11 июля. Они требовали, в частности, назначения Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.

3 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении В.ЯНУКОВИЧА, а 4 августа депутаты 271 голосом “за” избрали лидера Партии регионов премьером.