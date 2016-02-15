Печерский суд разрешил ГПУ заочно расследовать дело Арбузова

Об этом сообщил в своем Facebook нардеп Мустафа Найем.

"Фактически это открывает путь к заочному осуждению и приговору", - написал он.

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Найем напоминает, что это уже третий "клиент" Печерского суда из прошлой власти, по которому есть разрешение на заочное расследование.

"Ранее уже были Виктор Янукович, экс-министр здравоохрарения Раиса Богатырева и заместитель министра доходов и сборов Андрей Игнатов", - пишет Найем.

Как сообщал УНИАН, Генеральный суд Европейского Союза отменил первое решение Совета ЕС оприменении санкций в отношении соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Арбузова.