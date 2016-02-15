Печерский суд разрешил ГПУ заочно расследовать дело Арбузова
14:47, 15 февраля 2016Политика
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Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о заочном спецрасследовании в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.
Дело Арбузова будут расследовать заочно / УНИАН
Об этом сообщил в своем Facebook нардеп Мустафа Найем.
"Фактически это открывает путь к заочному осуждению и приговору", - написал он.
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Найем напоминает, что это уже третий "клиент" Печерского суда из прошлой власти, по которому есть разрешение на заочное расследование.
"Ранее уже были Виктор Янукович, экс-министр здравоохрарения Раиса Богатырева и заместитель министра доходов и сборов Андрей Игнатов", - пишет Найем.
Как сообщал УНИАН, Генеральный суд Европейского Союза отменил первое решение Совета ЕС оприменении санкций в отношении соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Арбузова.
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