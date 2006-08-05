Янукович в Донецке

Сегодня в Донецк на сутки прилетел премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, по прибытии в аэропорту он сказал, что прилетел домой после напряженного периода в его жизни, «чтобы набраться сил и энергии от родной земли».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что для него это короткая, но важная поездка, и уже завтра он возвращается в Киев, и в Донецке будет бывать значительно реже.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что его правительство продолжит «делать все то хорошее, что было сделано предыдущим правительством». Среди первоочередных задач нового Кабинета Министров В.ЯНУКОВИЧ назвал подготовку к осенней посевной кампании и детальное изучение ситуации на рынке энергоносителей. В заключение В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что его правительство будет очень взвешенно и продуманно работать над формированием государственного бюджета 2007 года.