Кабинету Януковича предстоят сложные переговоры с Россией

Новому правительству Украины во главе с премьер-министром Виктором Януковичем предстоят сложные переговоры с Россией в экономической сфере. Такое мнение высказал РИА Новости в субботу директор Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

"Ожидания по российскому вектору вряд ли смогут оправдаться. Если мясомолочные войны Россия может остановить сразу, то по металлургическим и энергетическим - могут быть тоже сложные переговоры, как и у предыдущего правительства Юрия Еханурова", - сказал политолог.

По его мнению, особенно сложными будут переговоры по объемам поставок российского газа на Украину, цене на топливо, а также условиям закачки газа в украинские подземные хранилища.

Говоря о перспективах нового правительства во главе с Януковичем, эксперт отметил, что "проблем будет много, но правительство будет работать".

По его словам, "Янукович скорее всего будет исполнять представительскую функцию при президенте Виктора Ющенко". "Также многое будет зависеть и от политической ситуации в стране", - добавил Доний.

По его словам, "Блок Юлии Тимошенко не заинтересован в стабильности Украины и может выступить инициатором кризиса".

"Поскольку всеукраинский кризис инициировать будет сложно, возможен вариант с началом региональных кризисов", - отметил политолог.

"Но в первый период работы кабмина проблем не должно быть", - добавил он.

РИА "Новости"