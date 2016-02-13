Порошенко не согласен, что для начала диалога с РФ нужно ослабить санкции

Президент Украины Петр Порошенко не согласен, что следует ослабить санкции, чтобы начать диалог с Российской Федерацией.

Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Порошенко подчеркнул, что Европа должна быть единой с Украиной в этой ситуации и продолжать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства.

«Я - президент страны в состоянии войны. Я вам дам один важный факт - можно управлять страной, только будучи оптимистом. Если вы пессимист, тогда проиграешь в войне и потеряешь страну. В такой ситуации я убедительно верю, что окно возможностей будет оставаться открытым для меня и для моего народа», - сказал он.

Порошенко выразил сомнение по поводу необходимости возобновления диалога международного сообщества с РФ, и Россия прекратит совершать агрессию.

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Он напомнил, что когда мир закрыл глаза на войну в Грузии, это не остановило РФ в Крыму и на Донбассе, в Сирии.

«Еще звучат мнения, что санкции не работают, что санкции вредят Европе больше, чем России. Нет, санкции - это не наказание, санкции - это инструмент, чтобы Россия оставалась за столом переговоров, поскольку нет других инструментов», - сказал Порошенко.