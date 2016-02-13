Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности для участия в «президентской дискуссии» и проведении ряда двусторонних встреч.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, глава Украинского государства прибыл в отель Байеришер Хоф (Bayerischer Hof), где проходит мероприятие высокого уровня.

Запланировано, что в «президентской панели» Мюнхенской конференции вместе с Порошенко примут участие президент Финляндии Саули Ниинистьо (Sauli Niinistö), президент Литвы Далия Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė), президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda) и президент Европейского парламента Мартин Шульц (Martin Schulz).

Кроме того, на полях конференции президент Украины проведет двусторонние встречи с президентами Литвы, Польши, Финляндии, Румынии, Европейского парламента, Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического Союза Марошем Шевчовичем, еврокомиссаром по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, государственным секретарем США Джоном Керри, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.