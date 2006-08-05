Янукович и Ехануров обменялись мнениями

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился со своим предшественником – Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Они обсудили пакет вопросов, связанных с деятельностью правительства, решением первоочередных проблем государства, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ЕХАНУРОВ обменялись мнениями о необходимости проведения структурных изменений в правительстве, обсудили пути реализации региональной политики, детально обдумали ситуацию, сложившуюся в настоящее время в АР Крым и Одесской области. Кроме того, были детально обсуждены вопросы о необходимости скорейшего принятия целого ряда законов, отсутствие которых сдерживают деятельность Кабинета Министров.

Подводя итог встречи, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в Украине в настоящее время происходит цивилизованная процедура передачи власти, которая гарантирует преемственность внешней и внутренней политики в государстве и соответствует существующей мировой практике.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что его правительству необходимо взять все лучшее, что наработано правительством Ю.ЕХАНУРОВА, сделать надлежащие выводы из допущенных ошибок.