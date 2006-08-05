Министр обороны готовит документы

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО поручил своим заместителям и начальнику Генерального штаба подготовить проекты документов, которые должны войти в Программу действий нового правительства.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, такое поручение он дал сегодня на совещании с руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также, открывая совещание, А.ГРИЦЕНКО выразил надежду, что, “бюджетная резолюция, принятая Верховной Радой, будет выполнена, особенно в части, касающейся обеспечения деятельности Вооруженных сил. Это – их финансирование на уровне 2% ВВП и ликвидация с 1 января следующего года дисбаланса в денежном обеспечении военнослужащих силовых структур”.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, на сегодняшний день это ключевые вопросы, и «Вооруженные силы не просто потребители государственного бюджета, а это серьезная движущая сила, которая при нормальном планировании выводит экономику, технологии на более высокой уровень».

Министр обороны поставил задачу на ближайший месяц, определив основные приоритеты. В частности, он поручил своим заместителям и начальнику Генерального штаба отработать нормативно-правовую базу положений о видах Вооруженных сил, изменения в организационно-штатные структуры определенных учреждений и подразделений.