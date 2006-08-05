Луценко должен публично объяснить, почему он стал министром в правительстве Януковича

Один из членов парламентской фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК уверен, что Юрий ЛУЦЕНКО должен публично объяснить, почему он согласился остаться министром внутренних дел в правительстве Виктор ЯНУКОВИЧА.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

В частности, на вопрос, должен ли Ю.ЛУЦЕНКО выполнить свое обещание об отставке с должности министра внутренних дел, если премьер-министром будет избран Виктор ЯНУКОВИЧ, Н.КАТЕРИНЧУК ответил: “Любые публичные заявления политиков - это их позиция. Я думаю, что Ю.ЛУЦЕНКО должен сейчас выступить и заявить, почему он изменил свою позицию». «Наверное, - предположил Н.КАТЕРИНЧУК, - у него были весомые причины».

В то же время народный депутат считает “очень странным” отсутствие Ю.ЛУЦЕНКО вчера в правительственной ложе парламента при назначении нового состава Кабмина. «Это очень странно, что не было министра на заседании ВР, который назначает состав Кабинета Министров. Это очень странно, что он министр при ЯНУКОВИЧЕ, понимая, что его могут убрать большинством голосов через определенное время, поскольку он (Ю.ЛУЦЕНКО) начнет жестко действовать, я уверен, выполняя наказ Майдана «Бандитам тюрьмы», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.