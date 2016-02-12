В МИД ожидают, что санкции против России продлят еще на полгода
10:55, 12 февраля 2016Политика
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Руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко надеется, что санкции продлят летом.
REUTERS
Заместитель министра иностранных дел, руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко ожидает, что летом 2016 года санкции против России будут продлены еще на полгода.
Об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".
«Мое ожидание, что летом они (санкции - УНИАН) будут продлены, минимум, на полгода», - заявил он.
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«Сколько это будет продолжаться и дальше, и как Украина воспользуется этим временем для того, чтобы стать сильнее во многих вещах, - вот это, к сожалению, серьезный вопрос», - добавил Пристайко.
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