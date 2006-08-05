Премьер дал первые поручения министрам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ просит министров подумать над моделями взаимоотношений с Верховной Радой и Секретариатом Президента, а также над регламентом работы Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время первого заседания новоизбранного правительства.

Говоря об отношениях с ВР премьер подчеркнул, что, по его мнению, координация действий правительства и парламента должна быть системной. «Я надеюсь, министр по связям с ВР Иван ТКАЛЕНКО отработает такую модель, в которой я вижу совет коалиции во главе с координатором коалиции и секретариатом, а также министерство, по связям с ВР», - сказал премьер-министр.

Он также попросил министра юстиции Романа ЗВАРИЧА отработать модель сотрудничества с Секретариатом Президента для создания действенного механизма принятия актов Президента Украины.

Вице-премьера по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ Владимира РЫБАКА В.ЯНУКОВИЧ попросил предложить сотрудничество с регионами с целью создания такой модели, которая бы не мешала жизни регионов, и способствовала бы решению их проблемных вопросов.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо отработать регламент работы Кабинета Министров Украины и попросил Министра Кабмина Анатолия ТОЛСТОУХОВА заняться разработкой единого плана работы правительства гармонизированного министерствами. Особенно премьер отметил необходимость жесткого контроля над выполнением решений.

В.ЯНУКОВИЧ также попросил министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА подумать над планом гармонизации законодательства Украины с законодательством ЕС. Он отметил, что раньше существовал такой план и, возможно, если сейчас его нет, его стоит восстановить.